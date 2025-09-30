Питомник: время для расцвета

Саженцы, выращенные супругами Ходовыми из Добринки, пользуются спросом не только у односельчан, но и у жителей других районов Липецкой области.

В следующем году в Добринке заработает первый в районе плодово-цветочный питомник. За реализацию смелого бизнес-проекта взялась молодая семья Ходовых — Андрей и Наргиза.

Они уже определили для себя конкретную дату его открытия — воскресенье, 12 апреля, День космонавтики. Как 65 лет назад Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!», так и трудолюбивые супруги планируют связать знаковую дату с началом работы питомника.

На месте будущего питомника меня доброжелательно встретили Андрей и Наргиза, только что приехавшие из Воронежской области. Там, в селе Новая Усмань, они реализуют плоды своего труда. Спрос на продукцию добринских черноземов стабильно высокий. Глава семьи в удобной спецодежде. Видно, что работа на земле — привычное для него дело. Такой труд приносит не только реальные плоды в виде богатого урожая, но и радость, гордость за свою работу.

Андрей родился и вырос в селе Чамлык-Никольское, Наргиза жила на Чукотке. Парень и девушка познакомились в студенческие годы, он учился в Липецке, она — в Воронеже. Любовь победила расстояние, и в 2012-м году молодые люди связали себя узами брака. Дали жизнь двум сыновьям, им сейчас 10 и 12 лет. За время брака муж и жена успели попробовать себя в разных сферах деятельности, но общей вехой, объединившей Ходовых под знаменем семейного дела, стал 2019-й год. Именно тогда они приняли решение заняться выращиванием и реализацией овощной рассады, цветов, ягодных кустарников и саженцев плодовых деревьев. Андрей с малолетства был с землей на «ты», родители обучили его всем премудростям крестьянского труда. Уход за овощной рассадой, правила обрезки и основные моменты прививок на плодовые деревья, выращивание полноценного смородинового или виноградного саженца из крохотного отвода: азы агрономии парень постигал на личном опыте. Его вторая половина оказалась на редкость способной ученицей, и семейные советы стали для них местом для бизнес-планирования и обсуждения дальнейших перспектив.

— Когда решили полностью посвятить себя работе на земле, — сообщила Наргиза, — договорились с мужем во всем поддерживать друг друга. Просчитали все риски, экологические, климатические и рыночные. Шесть лет ушло на становление семейного бизнеса. Зато сейчас мы имеем в Чамлык-Никольском, где у нас дом, шесть отапливаемых теплиц общей площадью свыше тысячи квадратных метров. А в Добринке решили разместить дополнительные мощности по производству различных растений и саженцев, параллельно обустроив место для их сбыта с ранней весны до поздней осени.

На одной из центральных улиц районного центра Ходовы приобрели видавший виды домик, главным достоинством которого в то время был огромный участок земли. Прежде всего, освободили земельный надел от зарослей клена. Сколько пней, маленьких и не очень, пришлось выкорчевать, Андрей скромно умолчал. Средства социального контракта были направлены на покупку пяти разборных теплиц.

— От нашей семьи огромная благодарность и районной администрации, и работникам отдела соцзащиты, — говорит А. Ходов, — при оформлении соцконтракта помогли, проконсультировали. Ряд технических вопросов оперативно решил глава Добринского сельсовета Николай Чижов. С такой поддержкой нам по плечу самые грандиозные задумки.

За те три месяца, что супруги обустраивают плацдарм для питомника, его территорию успели обнести металлической изгородью (сварной сеткой и профлистом), разровняли, установили теплицы. Расчистили и отсыпали шлаком место под будущую парковку легкового автотранспорта. К началу апреля на территории усадьбы должен появиться огромный крытый навес, разделенный на секции. В каждой из которых местные садоводы-любители и огородники найдут для себя и цветы, и ягодные кустарники, и саженцы плодовых деревьев с отличной родословной. Отличительной особенностью большинства выставленных на продажу растений станет наличие у них закрытой корневой системы. Это дает возможность высадки саженцев в любое время года и обеспечит им высокую приживаемость. При посадке огородных «новоселов» их нужно лишь извлечь из контейнеров и высадить в грунт вместе с комом родной земли, благодаря чему корневая система не травмируется. Как заявили супруги, весь посадочный материал, который будет выставлен для реализации, имеет районированную основу. Проще говоря — полностью адаптирован под климатические условия нашей полосы.

— Саженцы с юга выглядят хорошо только на рынке, — отметила Н. Ходова, — но это до первых заморозков.

В том, что плодово-цветочный питомник в Добринке заработает в апреле следующего года, Ходовы даже не сомневаются. Супружеская пара полна решимости осуществить свою давнюю мечту. Тем более что эта рыночная ниша для Добринского района пока свободна. А там людская молва обязательно донесет хорошую весть до соседей, тамбовчан и воронежцев.

— А как с названием вашего питомника? — интересуюсь у собеседников.

— Уже придумали, — ответила Наргиза, — даже прикинули первоначальный эскиз для большого баннера, который разместим на фасадной части дома. Называться он будет «Андреевский», по имени мужа. Ведь он здесь и главный агроном, и садовод, и водитель, и рабочий.