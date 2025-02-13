Недавний снегопад, немного порадовавший нас, слегка прикрыл поля с озимой пшеницей. Подобной «сиротской» зимы даже самые опытные агрономы не припомнят. А ведь там, на черноземах — будущий урожай, надежда добринских селян. Есть ли у них план «Б», на случай неблагоприятного развития ситуации?

Жизнеспособность озимой пшеницы определяют в процентном соотношении растений, давших прирост, по отношению ко взятому количеству с поля. Насколько благоприятна для посевов зима-2025 можно понять, ориентируясь на результаты отбора почвенных монолитов. В ООО «Петровский агрокомплекс» держат под контролем ситуацию на полях. За день до снегопада рабочие получили задание по отбору монолитных проб. При помощи обычной штыковой лопаты на разных участках озимого клина были добыты небольшие прямоугольные брикеты чернозема, усеянные бледно-зеленой порослью. Кроме этого, работники агрономической службы, проведя нехитрые арифметические подсчеты, определили среднюю густоту пшеничных гектаров.

Получился неплохой результат, от двух с половиной до трех с половиной миллионов растений на один гектар пашни. Чтобы иметь максимально объективную картину, монолиты брали с полей, занятых разными предшественниками. Черные прямоугольники доставили в контору. После того, как монолиты немного отошли, зеленые росточки аккуратно извлекли и отправили в лабораторию. Проведенные анализы показали содержание сахаров в озимой пшенице в пределах 10 -14 процентов, что оказалось меньше средних многолетних значений. Это произошло из-за осенней засухи А количество сахаров вместе с углеводами напрямую влияют на перезимовку озимых культур. Агроном по семеноводству вышеуказанного сельхозпредприятия Ольга Митина оценила состояние озимого клина.

— Озимая пшеница сортов «гром», «собербаш» и «алексеич», — сообщила она, — размещена у нас на 2055 гектарах, — на сегодняшний день двадцать пять процентов находятся в хорошем состоянии, и порядка семидесяти пяти — в удовлетворительном. Крайне опасной ситуация может стать, если температура воздуха опустится ниже отметки в 15-20 градусов мороза при отсутствии снега. А если так произойдет, что тогда делать? Думаю, надо дождаться весны, посмотреть, какие повреждения получат молодые побеги, сколько растений на тот момент будет на погонном метре, и тогда будем принимать решение: или досевать, или пересевать.

Агроном по семеноводству Ольга Митина определяет среднюю густоту посевов озимой пшеницы.

Генеральный директор ООО «Петровский агрокомплекс» Николай Мищик отметил, что на случай форс-мажорных обстоятельств они заготовили определенный объем яровой пшеницы. Так что пересевать есть чем. Готовы и минеральные удобрения для весеннего внесения под выходящие из спячки растения. Согласно плану, на каждый гектар озимых культур придется по полтора центнера азота.

Обычная схема выращивания озимой пшеницы, он же план «А», включает в себя осенний сев, перезимовку, весеннюю подкормку азотом, последующие химобработки против вредителей, сорняков и болезней. Заключительная стадия — обмолот. В целом по району состояние озимого клина примерно такое же, как и у петровцев. Особых поводов для оптимизма у аграриев пока нет, но и посыпать голову пеплом тоже преждевременно. Самое лучшее в этой ситуации — быть готовыми в короткие сроки активировать план «Б».