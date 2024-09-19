145 домов Липецкой области капитально отремонтированы. В них проведено 310 видов работ. Всего в регионе в этом году обновят 282 дома.

В доме №21 на улице 8 Марта в Липецке наполовину готова новая крыша. Фасадные работы завершены на 70%, сделан подготовительный слой под фундамент. Полностью заменена отопительная система, начинается монтаж коммуникаций горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Дом построен в 1955 году. В 2019 здесь обновили газоснабжение, но масштабный капитальный ремонт ни разу не проводился, сообщают в областном ФКР.

«Обеспечение безопасности и комфорта жильцов — главная цель и задача проводимой нами работы в части капремонта. Приёмка будет проводиться строго, и если у липчан будут замечания, подрядчик обязан устранить дефекты в работе. Гарантия на капремонт будет действовать ещё несколько лет», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.