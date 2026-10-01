План по заготовке кормов в Липецкой области выполнен на 85 процентов

План по заготовке кормов в Липецкой области выполнен на 85%. Всего на зимне-стойловый период 2026-2027 уже заложено 628 тыс. тонн сена, сенажа, силоса и соломы. Общая потребность составляет 734 тыс. тонн.

Уборка кукурузы на силос, который используется в качестве сочного корма, подходит к завершению. На данный момент заготовлено 296 тыс. тонн. Нужно в общей сложности чуть больше 400 тыс. тонн. Также для общественного животноводства из урожая этого года засыпано 127 тыс. тонн зернофуража. Его необходимо запасти еще около 25 тыс. тонн.

«Осенние сельскохозяйственные работы в Липецкой области идут в хорошем темпе. Погода тоже не подводит», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.