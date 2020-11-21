План предстоящих дорожных работ в Липецкой области предлагают обсудить в трансляции в ютубе

Управление дорог и транспорта Липецкой области предлагает жителям региона обсудить дорожные работы, запланированные на 2021 год.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области планируется отремонтировать 429,2 км (59 объектов) региональных автотрасс. На это отведено 3,5 млрд рублей. С полным перечнем запланированных работ можете ознакомиться здесь.

План работ будет обсуждаться на общественных слушаниях, которые пройдут в онлайн-режиме 24 ноября в 10.00 на Youtube-канале управления дорог и транспорта Липецкой области, ссылка

Свои замечания и предложения можно будет написать в чате или оставить в форме комментария.

Также их можно уже сейчас направить на электронный адрес avtodor@admlr.lipetsk.ru или изложить по телефону, позвонив по номеру 8 (47462) 25-88-62.

В Добринском районе в 2021 году в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 40,62 км дорог, на это направят 314,3 млн рублей.

Вот перечень объектов:

1) Добринка-Верхняя Матренка 3+000 км – 6+470 (3.47 км)

2) Грязи-Хворостянка-Добринка с подъездом к ст. Хворостянка км 47+800 – км56+570 (8,77 км)

3) Белоносовка-Георгиевка-Березнеговатка – прим. к а/д Добринка-Талицкий Чамлык км 13+080 – км 26+680 (13,6 км)

4) Паршиновка-Ровенка-гр. Воронежской области 0+000 – 14+780 (14,78 км)