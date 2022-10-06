Елена Ивановна ПОЛЯНСКАЯ — одна из звёзд районной педагогики. Без малого четыре десятка лет она дарит свои знания и душу малышам, из которых потом вырастают хорошие выпускники лицея №1.

Без улыбки на лице увидеть этого учителя начальных классов невозможно. Такой обаятельной и весёлой её помнят и прежние ученики, и запомнят нынешние. Её теперешние второклассники очень искренне, пока Елены Ивановны не было в классе, говорили о ней. Добрая, весёлая, трудолюбивая, красивая, знающая, понимающая… — такими эпитетами они наделяли педагога. Значит, так и есть: устами младенца, как говорится, глаголет истина.

Сама она, 9 раз выпустившая из начальной школы своих подопечных (сейчас учит уму-разуму 10-й набор), говорит, что современное поколение её школьников более раскованное и общительное, чем ранее, а по уровню подготовки в принципе не отличаются те, кто учился 15 лет назад и кто теперь у неё сидит за партами.

В своей работе, как ни странно, самым сложным считает работу с родителями.

— Ребятишки — живой материал, с ними легче, чем с некоторыми из их мам и пап. Но обязательно стараюсь находить общий язык со всеми. Если возникла какая-то проблема с учеником, приглашаю его родителей в школу, чтобы они могли здесь и со мной побеседовать, и с ребятами, а не только дома услышать мнение своего ребёнка, который ради собственной безопасности может о чём-то и умолчать.

Вообще, учитель родителям учеников начальной школы даёт совет побольше времени уделять своим детям. Они быстро вырастают, и этого периода уже не вернёшь никогда. А каждый ребёнок должен помнить и знать, что мама и папа были и есть всегда рядом.

В современном образовании Е.И. Полянская очень ценит цифровизацию: легче готовиться к занятиям, быстро можно найти интересный материал, чтобы заинтересовать своих обучающихся. Ранее много времени отнимало заполнение вручную карточек на весь класс для индивидуальной работы, сейчас их нужно лишь распечатать в необходимом количестве.

— Не нравится же мне в нынешней работе огромное количество бумаг, какие нам приходится заполнять. Всё это отнимает время у нас как у учителей: могли б что-нибудь интересненькое для уроков подыскать.

Ну и ещё: учитель дома — тоже учитель. Бесконечные звонки родителей, уточнения, объяснения… Особенно, если у него 1-й или 2-й классы, когда дети пока не научились запоминать, что принести к тому или другому занятию…

Зато сама Елена Ивановна не огорчена таким положением дела и словами из песни, популярной на начфаке, утверждает:

— «Нас на начфак призванье привело. И мы, друзья, нисколько не жалеем! Работая с детьми, работая с детьми, мы никогда душой не постареем!».

Педагог самым главным качеством в своей профессии считает любовь к детям. Они во все времена такие разные: тихони и ябеды, отличники и ленивцы, говоруны и молчуны… И к каждому надо найти подход, полюбить любого из своих подопечных. Иначе в школе делать нечего! На это столько сил и души учительской требуется!

На мой вопрос: «Чем после работы отвлекаете себя от работы?» — Е.И. Полянская сказала, что с удовольствием рукодельничает. Любит вязать и вышивать крестом. Она неоднократный победитель и призёр конкурса для педагогов «Мастерами славится Россия».

Одним словом, каждый учитель — это отдельная планета. Много знают, красиво говорят, умеют держать нервы в кулаке, как никто другой… Да ещё крестом вышивают.