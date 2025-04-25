Плановая работа по гарантийному обследованию региональных дорог проводится в Липецкой области

Апрель и май – время ежегодного обследования гарантийных объектов на дорожной сети. Специалисты проводят комплексную оценку состояния недавно отремонтированных участков, чтобы выявить дефекты и принять меры для их устранения. В этом году на контроле почти 1500 километров региональных трасс, большая часть которых была отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сотрудники, курирующие участки ремонта, выезжают на обследования ежедневно.

В зависимости от типа покрытия в течение 4-6 лет после сдачи объекта все недостатки, обнаруженные на проезжей части или обочинах, подрядчики должны устранять за свой счет в сроки, обозначенные госзаказчиком. Эти обязательства прописаны в государственном контракте. Неисполнение приводит к штрафам. Кроме того, расходы на устранение дефектов в любом случае возместит подрядчик с помощью механизмов, предусмотренных законодательством и контрактом.

Помимо сотрудников Дорожного агентства Липецкой области в комиссию могут входить представители «Липецкдоравтоцентра», который занимается содержанием всей региональной сети, а также общественные активисты. Специалисты проводят визуальный осмотр отремонтированного участка с фотофиксацией дефектов. Самые распространенные из них – продольные и поперечные трещины, колейность, просадки. По результатам осмотра составляется акт, а подрядчику выдают предписание на устранение гарантийных дефектов.

В случае серьезного повреждения покрытие на участке ремонтируют картой. Небольшие трещины или шелушение обрабатывают специальными смесями. После завершения работ соответствие участка нормативным требованиям еще раз проверяют специалисты Дорожного агентства. В 2024 году от своих обязательств из подрядчиков не отказался никто.

Как пояснили в Дорожном агентстве, системный контроль над состоянием гарантийных участков позволяет оптимизировать расходы на содержание дорожной сети. В текущем году перед исполнителями поставлена задача устранить выявленные гарантийные повреждения до начала лета.

«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Липецкой области планируется ремонт более 200 километров региональных дорог. Все контракты предусматривают гарантийные обязательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.