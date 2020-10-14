Плановую медпомощь приостанавливают в Липецкой области с 19 октября. Пока на две недели

Медицинские учреждения в Липецкой области с 19 октября приостановят оказание плановой помощи. Пока речь идет о приостановке сроком на две недели, сообщает LipetskMedia. Такое решение было озвучено сегодня, 14 октября, в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что эта мера поможет высвободить из больниц и поликлиник дополнительные медицинские кадры, которые будут работать с ковид-пациентами непосредственно на передовой.

При этом губернатор подчеркнул, что приостановка плановой помощи не коснется пациентов онкологических и сердечно-сосудистых отделений, людей, находящихся на гемодиализе, и других жизненно важных случаев.