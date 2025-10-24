Планы на предстоящий год работы обсудили представители липецкого штаба «Молодой Гвардии»

Региональное совещание «Молодой Гвардии» прошло в Липецке. Мероприятие состоялось на базе Городского молодёжного центра и собрало активистов со всей области.

В совещании приняли участие представители регионального штаба, руководители и активисты муниципальных отделений. С приветственным словом к участникам обратился руководитель команды «Молодой Гвардии» Даниил Перов, отметив важность вовлеченности молодёжи в общественно-политическую жизнь региона и значимость проектов молодёжного крыла «Единой России» в формировании будущего Липецкой области.

В ходе встречи подводились итоги работы муниципальных отделений, обсуждались основные направления деятельности на ближайший период и планы по реализации федеральных проектов движения. Отдельное внимание участники мероприятия уделили вопросам адресной помощи участникам СВО и их семьям, развитию направления гуманитарных миссий и координации работы штабов на местах. По итогам совещания прошла церемония награждения самых активных участников липецкого штаба «Молодой Гвардии» за вклад в развитие молодёжного движения региона.

«Рассчитываем на наших молодогвардейцев. Хочется, чтобы к ним присоединялось как можно больше ребят — с такой же активной позицией. Уверен, в дальнейшем так и будет», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артаомнов.