Платформа обратной связи набирает популярность в Липецкой области.

Современным цифровым механизмом механизмом общественного контроля только в феврале воспользовались около 1400 человек.



Наибольший интерес вызывают вопросы по вакцинации от covid. 1051 сообщение на эту тему поступило от граждан. На втором месте с существенным отрывом жилищно-коммунальная сфера (130 обращений). Претензии к состоянию автомобильных дорог региона у 69 человек. Немногим меньше зарегистрировано жалоб на благоустройство – 63. Надо отметить, что такой же топ тем обращений зарегистрирован на портале «Развиваем Липецкую область вместе».

Федеральная информационная система «Платформа обратной связи» (ПОС) в регионе заработала в декабре 2020 года.

ПОС — это эффективный цифровой механизм народного контроля, с помощью которого каждый житель Липецкой области может подать сообщение в соответствующее ведомство, получить информацию о статусе его рассмотрения, принять участие в опросе, обсуждении, голосовании и т.д.

Платформа была внедрена в Липецкой области в феврале 2021 года , когда между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и администрацией Липецкой области было подписано соответствующее соглашение.



Подача сообщений на ПОС осуществляется на официальных сайтах органов власти через специальные виджеты, на портале госуслуг и через мобильное приложение. Если сообщение соответствует установленным правилам — оно направляется в соответствующий орган власти или организацию. Если нет — его отклоняют и уведомляют об этом автора.

После рассмотрения вопроса или решения обозначенной проблемы заявителю отправляется ответ в личный кабинет на портале Госуслуг и на его электронную почту. Заявитель может оценить полученный ответ по 5-бальной шкале. Если результат оценен в два балла или ниже — сообщение отправится на повторное рассмотрение в вышестоящий орган. Ускоренный механизм позволяет сократить срок рассмотрения сообщений до 10 дней.



Анализ всех сообщений осуществляет ЦУР Липецкой области. В Центре управления регионом по «тепловой карте» легко определяют «болевые точки»: на какие темы больше всего жалоб, насколько оперативно отреагировали и решили проблемы те или иные ведомства. Есть ли сообщения, по которым нарушены сроки исполнения.

Аналитическая информация от ЦУРа регулярно передаётся в администрацию Липецкой области. Игорь Артамонов держит ситуацию на личном контроле.

Платформа обратной связи реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».