Липецкая область входит в топ-30 пилотных регионов по внедрению механизма обратной связи для консультаций, помощи, решения вопросов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Запуск механизма обратной связи в регионе планируется в сентябре 2024 года.

В настоящее время регион разрабатывает нормативно-правовой акт по утверждению этого механизма. Все обращения будут поделены на семь направлений: поддержка инвестора; кадры; дороги; строительство; инженерные сети; недвижимое имущество; экология и природопользование. Срок рассмотрения консультаций – до 5 дней, помощи – до 10 дней, проблемы, в том числе системные будут обрабатываться до 30 дней. Их рассмотрением займется рабочая группа при инвестиционном комитете.

Виджеты платформы обратной связи разместят на официальных страницах правительства и сайтах государственной власти. Механизм обратной связи станет шестым элементом в системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ. Пять элементов регионального инвестиционного стандарта внедрены в Липецкой области в 2023 году и ежегодно походят подтверждение.

«Липецкая область занимает девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и второе – по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Запуск механизма обратной связи способствует улучшению инвестиционного климата и поможет бизнесу и потенциальным инвесторам с возникающими трудностями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.