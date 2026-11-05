Плехановская олимпиада дает шанс липецким школьникам поступить в топовые вузы

Плехановская олимпиада открывает для липецких школьников возможность получить преимущества при поступлении в ведущие вузы страны. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявляет о начале регистрации. Олимпиада включена в официальный перечень олимпиад, утвержденный приказом Минобрнауки России, и позволяет учащимся 8-11 классов, а также студентам СПО проявить свои знания в области финансов, экономики и смежных дисциплин. Сроки проведения олимпиады: отборочный (заочный) этап: ноябрь 2026 – 24 января 2027; заключительный (очный) этап: февраль-март 2027 года. Регистрация на отборочный этап уже открыта по ссылке.

Победители и призеры получают возможность поступления на бюджетные места без вступительных испытаний или 100 баллов по профильному предмету при условии наличия 75+ баллов ЕГЭ по математике или обществознанию. Участникам очного этапа начисляются дополнительные баллы при поступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Кроме того, победителям, призёрам и участникам предоставляются исключительные преимущества. В их числе – предоставление общежития на весь срок обучения в РЭУ им. Плеханова; полное освобождение от оплаты обучения на англоязычных программах; стажировка в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Дубае; гранты на научные исследования; стипендии; приоритетное зачисление в Военный учебный центр; скидки на дополнительное образование и на изучение второго иностранного языка; индивидуальная траектория обучения.

«Липецкой молодежи хочется пожелать удачи. Участие в олимпиаде позволит им понять свой уровень подготовки и знаний, а в случае победы – значительно упростит поступление в высшее учебное заведение», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.