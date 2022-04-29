В Липецке прошёл торжественный пленум областного Совета ветеранов. В нём приняли участие первый заместитель главы администрации региона Александр Рябченко, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, и заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Богодухов. В ходе заседания были подведены итоги работы Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ветеранская организация Липецкой области создана 35 лет назад. В её состав входят более 380 тысяч человек, в том числе 140 участников Великой отечественной войны, 33 блокадника Ленинграда, 228 узников концлагерей, 5,5 тысячи тружеников тыла военных лет, 104 тысячи ветеранов труда, 250 тысяч рядовых пенсионеров.

«Сегодня вы – та мощь, та сила, которая помогает сберечь историю нашего региона, увековечить боевой и трудовой подвиги народа, укрепить связь поколений. Несмотря на солидный возраст, вы ведёте активный образ жизни, ориентируетесь в современных реалиях, включаетесь в значимые общественные процессы. Особенно важна та просветительская работа, которую вы проводите в сторону формирования здоровой, духовно-нравственной атмосферы в обществе, патриотического воспитания молодёжи на примерах доблести, патриотизма, добросовестного служения интересам Родины», – отметил первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Председатель областного Совета ветеранов Леонид Рощупкин в своём докладе обратил внимание, что деятельность организации направлена на защиту прав и интересов людей старшего поколения, их социальную и экономическую защищённость, а также привлечение молодого поколения ветеранов для ведения просветительской деятельности.

«Необходимость создания организации ветеранов войны и труда 35 лет назад подтверждена самой жизнью, всеми годами её деятельности. Она востребована обществом. Наша задача работать так, чтобы ветеранское движение стало ещё более действенной сильной», – сказал Леонид Рощупкин.

В завершении пленума состоялась торжественная церемония награждения членов Совета областными наградами.