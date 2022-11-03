Нынешний директор музыкальной школы Анна Коняева вспоминает, что в девятилетнем возрасте при поступлении в Добринскую музыкальную школу на отделение фортепиано ей пришлось пройти серьезные конкурсные испытания.

— Да, в середине 80-х поступить сюда было не так-то просто, — продолжает Анна Владимировна. — Проходил самый настоящий отбор и брали только тех, кто проявлял явные музыкальные способности. Поступающих экзаменовали такие корифеи, как Александр Сергеевич Зотов и Татьяна Ивановна Асламова. После испытаний нам сказали: «Мы с вами свяжемся», что не гарантировало положительный результат. Поэтому была очень рада, когда, действительно, позвонили и сказали, что можно приходить.

Сейчас, по словам педагогов, планка для поступления в школу искусств несколько снизилась. Прежде всего, по демографической причине, а еще потому, что в районе появилось много мест для культурного и физического развития детей: бассейн, спортивная школа, детско-юношеский центр и масса кружков при образовательных учреждениях.

Для тех, кто все же выбирает музыкальное образование, школа искусств предлагает не только разнообразные программы обучения, но и удобное время для занятий. Другими словами, преподаватели «подстраиваются» под напряженный график учеников. Ведь большинство ребят, посещающих школу искусств, как правило, занимаются еще в нескольких секциях и кружках.

Мы узнали, что последние лет пять у добринской детворы повышен интерес к обучению вокалу и игре на фортепиано.

— Набор на отделение фортепиано ведем по двум программам, — рассказывает Анна Коняева. — Общеразвивающая (для общего музыкального развития) и предпрофильная (ее выбирают наиболее сильные ученики, те, кто собирается в будущем связать с музыкой свою профессию). И в одной, и в другой есть домашние задания, четвертные оценки, переводные экзамены, когда требуется сыграть три произведения. Разница — в уровне сложности.

Наталия Пчельникова показывает электропианино, на котором с удовольствием играют ее ученики.

Сейчас в школе искусств, в том числе и ее филиалах, игру на фортепиано осваивают порядка семидесяти человек. Занимаются с ними пять преподавателей. Условия для занятий очень хорошие. Только в прошлом году вдобавок к уже имеющимся инструментам по нацпроекту был приобретен новый рояль и два пианино.

Вопреки расхожему мнению, не только девочки учатся играть на фортепиано. Среди способных учеников преподаватели отмечают Алексея Новоселова, Илью Хана, выпускника прошлого года Лонгина Воропаева.

Наиболее многочисленная группа пианистов (15 человек) в Плавицком филиале школы искусств, с которыми занимается настоящий профессионал своего дела Армине Степанян. 11 детей из Талицкого Чамлыка учатся в выездном классе у Татьяны Москаленко. В Добринке с юными пианистами занимаются Анна Коняева, Наталия Пчельникова и Ирина Буданцева. Все трое — бывшие выпускницы добринской музыкалки.

Анна Владимировна и Наталия Станиславовна с большим уважением и благодарностью говорят о своей наставнице Татьяне Ивановне Асламовой.

— Благодаря ей мы входили в музыкальную школу, словно в храм. Она учила своих воспитанников не только искусству, но и общечеловеческим качествам. Счастливы, что несколько лет работали с ней, как коллеги.

Словом, тем, кто хочет видеть своего ребенка гармонично развитым, с хорошим музыкальным вкусом и культурным кругозором, — прямая дорога с малышом в школу искусств. Правда, придется потрудиться, чтобы получить свидетельство об окончании обучения. В зависимости от возраста поступления общеразвивающая программа рассчитана на 5-7 лет, а предпрофильная — на 8-9. До финиша добираются самые упорные и трудолюбивые.

— Чем раньше ребенок начнет заниматься музыкой, тем лучше, — говорит Анна Коняева. — В школу искусств сегодня можно поступить уже с 5-летнего возраста. Главное, чтобы у ребенка было чувство ритма, а при регулярных занятиях преподаватели у него даже слух могут развить. Например, нынешние наши ученицы Вероника Сафонова и Соня Дорофеева пришли в школу искусств уже в четыре года. Наши двери открыты для всех.