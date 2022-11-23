Библиотека на Кузнечной приглашает липчан 26 ноября на Культурную субботу, приуроченную к завершению Года культурного наследия народов России. На выставке «Традиционное искусство Липецкой области» от Липецкого историко-культурного музея можно будет увидеть образцы художественного текстиля, бытовавшего в Липецком районе.

Для гостей заготовлена серия мастер-классов. Известный фольклорист, актер Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимир Юрьев покажет, как плести лапти «по-преображеновски», и расскажет, чем рабочие лапти отличаются от праздничных. Занятие начнется в 14:00. В это же время художник по дереву и бересте Ирина Синюкова начнет мастер-класс по росписи матрешки. В 15:00 гусляр Николай Селиванов поведает посетителям библиотеки историю инструмента наших предков, расскажет о правилах и технике игры на нем. Со старинной традицией изготовления оберегов можно будет познакомиться на мастер-классе «Хозяюшка-благополучница» от Елены Макаренко, который начнется в 15:30. А в 16:00 народный мастер России Людмила Люрис обучит всех желающих лоскутному шитью в технике «липецкие косячки». Завершит Культурную субботу концерт солистки народного ансамбля «Зень» Светланы Луньковой в 17:00.

«Год культурного наследия народов России в Липецкой области проходит ярко и насыщенно. Гостями наших фестивалей, праздников, концертов стали не только липчане, но и десятки тысяч гостей из других регионов. Многие из этих событий уже являются для липецкого края традиционными. Так что в будущем все они будут проводиться снова, становясь все более интересными», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.