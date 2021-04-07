Плоггинг – забег в честь международного Дня Земли состоится в Липецке 24 апреля. Участники встретятся в 10.00 в Каменном Логу на территории 15 микрорайона, чтобы сделать родной город чище и красивее. В программе: заряд настроения от ведущего Святослава Митина, призы, подарки, эстафеты на 600 метров и 1,1 километра и эксклюзивные медали всем участникам. Организаторы обеспечат необходимым количеством пакетов для мусора и перчаток.

Наведение чистоты поддерживает и областная власть. «Мы поддержим любые начинания волонтеров в деле благоустройства природных территорий и мест отдыха горожан. Это приоритетное направление работы власти, а при поддержке жителей мы сможем сделать городскую среду еще комфортнее», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Плоггинг – это движение, которое сейчас набирает популярность по всему миру. Люди выходят на пробежку и одновременно на протяжении своего маршрута убирают мусор. Здесь объединяются здоровый образ жизни и здравое сознание, когда человек берет ответственность за себя и за окружающую среду. Участвовать в плоггинг забеге могут все желающие. Организаторы – департамент по физической культуре и спорту г. Липецка, ГДЮЦ «Спортивный», беговой клуб «Lipetsk run club», строительная компания «ОДСК Липецк» – подготовили для участников развлекательную программу с эстафетами, сладкими призами, конкурсами, взвешиванием собранного мусора и торжественным награждением.

Дети и взрослые объединяются в команды по четыре человека (мужчина, женщина, два ребенка до 14 лет). По пути каждый должен собирать определённый тип мусора. Дети – пластик, металлические банки, взрослые – стеклянные бутылки и все остальное. Если у вас нет партнера, можно объединиться в команды сразу на месте, сообщили организаторы. Скорость в таком забеге не играет главную роль, каждый бежит в собственном темпе. Главное – собрать как можно больше мусора. Также гостей экомероприятия ждёт конкурс «Артефакт». Чтобы принять в нём участие, нужно найти на убираемой территории большой и необычный предмет, например, мягкую игрушку, покрышку от автомобиля или даже унитаз, и придумать про него историю. Команда с самым увлекательным рассказом получит приз.

Для участия в плоггинг – забеге необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/Bs8F8upvqEWy7H1y8. Для каждого обязательно наличие медицинской справки. На старте все участники получат мешок для мусора, перчатки и фирменный номер, а на финише – эксклюзивные медали. Забег будет проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора. Подробная информация в группе Вконтакте https://vk.com/lipetsk_run_club и по телефону организаторов: 89102509700.