Садоводческие хозяйства Липецкой области в текущем году заложили 324 гектара новых садов интенсивного типа. Теперь общая площадь под ними в регионе составляет 2,6 тысячи гектаров.

«Сельское хозяйство Липецкой области развивается всесторонне, мы активно поддерживаем эту отрасль и ежегодно видим хорошие результаты, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Наши садоводческие хозяйства осваивают новые технологии, наращивают площади и обеспечивают жителей региона и страны качественной продукцией».

Также липецкие садоводы в 2022 году заложили почти 37 гектаров многолетних ягодных кустарников (в основном это малина) и около четырёх гектаров плодовых питомников. Всего плодово-ягодными насаждениями в организованном секторе области занято около семи тысяч гектаров, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

Всего садоводством в Липецкой области занимаются около 20 хозяйств. Предприятия, развивающие садоводство, получают значительную господдержку. Помощь оказывается как крупным хозяйствам, так и фермерам. На закладку и уход за многолетними насаждениями в этом году сельхозпроизводители региона получили 261 млн рублей субсидий.