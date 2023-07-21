Площадь Клименкова на Тракторном в Липецке обновится к следующему дню города. На это заложено более 60 млн рублей. Средства поступят из областного и городского бюджетов, а также федерального – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Данный нацпроект позволил преобразить множество общественных пространств в городах и районах области. Населенные пункты стали красивее, современнее и комфортнее – жители это отмечают и благодарят за то, что их любимые места обретают новую жизнь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Площадь реконструкции составит 12 000 квадратных метров. Подрядчику предстоит буквально срыть все, что находится на территории между городским Дворцом культуры и церковью кроме фонтана. Затем строители проведут под землей коммуникации к 130 светильникам и уложат два вида покрытий: плитку трех разных цветов и форматов и резиновое покрытие на детских площадках. Для отдыхающих установят новые лавочки и 10 теневых навесов, для детей – качели, для любителей активного отдыха – три теннисных стола, спортивный комплекс и велопарковки. Также подрядчик отремонтирует чашу фонтана, а на площади посадит лиственные и хвойные деревья, сообщает управление ЖКХ Липецкой области.