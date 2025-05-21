Площадь современных теплиц в Липецкой области увеличилась в 20 раз

Огурцов, томатов и салатов в четырех тепличных комплексах Липецкой области с начала года собрано 63 тысячи тонн, такие оперативные данные на 20 мая сообщило министерство сельского хозяйства региона. Томатов выращено 31,3 тысячи тонн, огурцов – 30,8 тысячи тонн, салатов 900 тонн.

Все теплицы, работающие на территории региона, – 4 и 5 поколения. В них с одного квадратного метра можно собрать продукции почти в два раза больше, чем в обычных теплицах. В прошлом году в области произведено порядка 143 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

С 2014 года площадь современных теплиц в регионе увеличилась в 20 раз и сейчас превышает 220 гектаров. Липецкая область несколько лет удерживает лидерство по производству овощей закрытого грунта в стране. Большая работа проводится по изучению потребительских пристрастий, расширению ассортимента и улучшению качества продукции.

«Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики Липецкой области, в которой мы традиционно по многим показателям занимаем высокие позиции в стране. В частности, это тепличные овощи. Это направление развивается очень хорошими темпами, что не может не радовать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.