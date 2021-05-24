По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 21 мая текущего года в регионе яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 553 тысячи гектаров, причем 271 тысяча из них – это яровая пшеница. «Учитывая повышенный спрос в текущем году на эту культуру, а также необходимость пересева части озимых, площади под яровой пшеницей увеличились в два раза от ранее запланированных», – рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Активно ведется сев кукурузы на силос, сейчас ей занят 61% площадей, отведенных под эту культуру. Осталось засеять около 15% площадей под кукурузой на зерно. В четырех районах сеют гречиху. Под нее в текущем году запланировано 8 тысяч гектаров. На 21 мая засеяна 1 тысяча. Подсолнечник размещен почти на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч, соей – более 53,5 тысячи, или 70% от запланированных под эту культуру площадей. «Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области, – отметил Олег Долгих. – Всего под них в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся на 7,5 и 20% соответственно».

Сахарной свеклой занято уже более 108 тысяч гектаров. Всего в 2021 году в регионе под сладкий корнеплод отведено 115 тысяч гектаров, это на 18% больше, чем в прошлом году. Также в регионе уже посажено около 4,4 тысячи гектаров картофеля и более 505 гектаров овощей открытого грунта. «Липецкие аграрии полностью обеспечивают продовольственную потребность региона. Не сомневаюсь, что высокие показатели будут достигнуты и в нынешнем году», – подчеркнул руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.