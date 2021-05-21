На 21 мая текущего года яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 553 тысячи гектаров, причем из них 271 тысяча – это яровая пшеница. «Учитывая повышенный спрос в текущем году на эту культуру, а также необходимость пересева части озимых, площади под яровой пшеницей увеличились в два раза от ранее запланированных», – рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Активно ведётся сев кукурузы на силос: на данный момент ей занят 61 процент площадей, отведённых под эту культуру. Осталось засеять около 15 процентов площадей под кукурузой на зерно. В четырёх районах сеют гречиху. Под неё в текущем году запланировано 8 тысяч гектаров. На 21 мая посеяна 1 тысяча. Подсолнечник размещён почти на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч гектаров, соей – более 53,5 тысяч (70 процентов от запланированных под эту культуру площадей). «Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области, – отметил Олег Долгих. – Всего под них в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся на 7,5 и 20 процентов соответственно».

Сахарной свёклы занято уже более 108 тысяч гектаров. Напомним, всего в 2021 году в регионе под сладкий корнеплод отведено 115 тысяч гектаров, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

Также в регионе уже посажено около 4,4 тысяч гектаров картофеля и более 505 гектаров овощей открытого грунта.