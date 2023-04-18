По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, яровые зерновые и зернобобовые уже размещены на 152,5 тысячи гектаров, что составляет 35% от запланированных под эти культуры площадей. Сев идёт опережающими прошлый год темпами. В прошлом году на аналогичную дату работы были проведены на 17% при условии, что пашни под эти культуры было отведено почти на 40 тысяч гектаров меньше.

На 18 апреля яровой пшеницей засеяно более 70 тысяч гектаров (32 %), ячменём – 71 тысяча гектаров (40 %), горохом – 10 тысяч гектаров (52 %). Также в трёх районах сеют овёс. Под него запланировано 2,6 тысячи гектаров. В двух районах сеют люпин. Его разместят на 6 тысячах гектаров. Сахарную свёклу сеют в семи районах. Под этот сладкий корнеплод запланировано порядка 115 тысяч гектаров. На данный момент работы проведены на 4,4 тысячи гектаров. Яровым рапсом засеяно 12,6 тысячи гектаров из запланированных 50 тысяч. Аграрии пяти районов сеют подсолнечник. Под него в этом году отведено порядка 200 тысяч гектаров. Продолжается сев однолетних трав. «Погода благоприятствует полевым работам, и наши аграрии трудятся на совесть. Хочется сказать одно – молодцы!» – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.