Испытательная площадка для сельскохозяйственной техники с искусственным интеллектом откроется в сентябре на базе Елецкого колледжа инновационных технологий Липецкой области. Также здесь будут готовить специалистов, работающих на «умных» тракторах.

Управление и обслуживание агротехники с ИИ будут изучать студенты, осваивающие профессию трактористов-машинистов. Для поступивших на первый курс этот образовательный блок войдёт в учебную программу, для студентов последующих курсов будут организованы дополнительные семинары-практикумы. Сейчас в учебном заведении переоборудуют кабинеты, идёт закупка оборудования. Новый учебный модуль запустят в сентябре.

Соглашение о создании тест-площадки было подписано между правительством региона, крупнейшим поставщиком сельхозтехники «Липецкоблснаб» и компанией Cognitive Pilot 25 июля. Договор предполагает развитие технологического потенциала регионального АПК с применением систем с искусственным интеллектом для цифровизации агропромышленной отрасли. «Активное внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство будет способствовать его активному развитию, снизив степень непосредственного участия человека в процессах, а также сделает эту сферу более привлекательной для молодых специалистов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.