Первая в регионе площадка для кёрлинга появилась в Усмани. Секцию открыли по просьбам местных школьников. На открытии присутствовал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Площадка первая, но, надеюсь, не последняя. У нас есть подходящие для этого площадки, если дисциплина будет востребована, то почему бы не развивать. Спорт современный, набирающий популярность. Очень командная игра, а это тренировка не только силы, но и духа», – отметил губернатор.

На открытие секции пригласили чемпионку Европы по кёрлингу, участницу двух олимпиад Ольгу Жаркову. Она показала, как играют профессионалы, раскрыла несколько спортивных секретов.

Рядом с ледовым дворцом открыли трассу для картинга. Создать её тоже просили дети и родители.

«Трасса пустовать точно не будет – тут уже полно желающих не просто погонять, но и тренироваться, чтобы представлять район и регион на соревнованиях. Желаю всем спортивных успехов», – сказал Игорь Артамонов.