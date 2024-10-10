Учащиеся IT-bit Боринское побывали с экскурсией на сахарном заводе. Главный технолог предприятия рассказал юным робототехникам о полном цикле производства сахара – от переработки свёклы до получения сахарного песка. Школьники также узнали и об истории старейшего в области сахарного завода.

Боринский сахарный завод был основан ещё в царской России местным помещиком Гардениным. Тогда в 1864 году свёклу на завод привозили на лошадях, в корзинах переносили в цех, измельчали, вручную отжимали сок и выпаривали на открытом огне. В начале XIX века завод реконструировали, установили гидравлический транспортёр для подачи сырья, механическую свекломойку и резку. Сегодня предприятие является примером современного высокотехнологичного производства. Полностью автоматизированное и оборудованное новейшей техникой, в день предприятие производит около 3 тыс. тонн сахара.

Робототехники IT-bit своими глазами увидели все этапы производства и оборудование, на котором трудятся специалисты. Отжим, кристаллизация, вакуум-установка, центрифуга. На заключительном этапе сахар просушивается и упаковывается в специальные мешки или коробки, в которых отправляется на хранение или продажу. На автоматизированном производстве ручной труд остался лишь на этапе погрузки мешков с сахаром на склад готовой продукции. Учащиеся IT-bit Боринское готовы роботизировать этот процесс. Они будут работать над проектом в течение учебного года и представят его на региональном конкурсе «Инженерные кадры России».

«Знания в сфере информационных технологий современному человеку просто необходимы. А тот, кто сумеет освоить самые передовые направления, обязательно станет востребованным специалистом. Робототехника и программирование — это сферы, которые уже сегодня меняют мир. Мы стремимся, чтобы юные жители Липецкой области имели возможность обучаться этим наукам на самом качественном уровне», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Сеть цифровых площадок дополнительного образования детей «IT-bit» — региональный проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий. 22 площадки «IT-bit» созданы во всех 18 районах и округах Липецкой области и позволяют школьникам бесплатно изучать языки программирования, заниматься робототехникой и 3D-моделированием.