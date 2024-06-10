Ещё две новые площадки возводятся в районном центре.

Глава Добринского сельсовета Николай Викторович Чижов показывает, где они расположились. Одна из них — на улице Назаркина, чуть подальше от бани.

— Эту игровую площадку ребятишкам Добринки подарил наш спонсор — завод масляничных культур, — рассказывает глава поселковой администрации. — Когда выбирали место, то остановились на этом: тут до того было болото, решили благоустроить эту территорию. Расчистим всё вокруг. Об это заросшее болото уже немало «копий сломано» было.

Игровая площадка на улице Назаркина скоро наполнится детским смехом.

К нашему приезду уже велся в принципе последний этап работы. Детские игровые элементы стояли, мягкое зелёное покрытие строители уже положили. Остаётся огородить и плиткой выложить вход на саму площадку. Главное, что вокруг много зелени и дорога рядом не центральная, мало кто по ней проезжает. Это очень важно.

Другая площадка будет располагаться намного дальше от центра посёлка, в микрорайоне Прогресса. Это там, где теперь ведётся строительство новых домов, которые в большинстве своём предоставляются молодым педагогам и докторам.

— По программе «Формирование комфортной городской среды», — говорит Н.В. Чижов, — здесь уже построили 6 домов для учителей и врачей. Ещё один дом для работника сельского хозяйства по программе «Комплексное развитие сельских территорий» возвела наша сельская администрация на условиях софинансирования, которое предполагает внесение денежных средств от работодателя для своего работника.

В принципе — правильное решение о площадке, ведь все эти жители и их дети нуждаются в том, чтобы комфортно организовывать свой досуг и иметь место для занятий спортом. Всё-таки до центра далековато, не находишься, особенно после рабочего дня или в зимний период. Людям хочется, чтоб рядом тренажёры были и детский городок. Поэтому площадка, что здесь строится, — спортивно-игровая: будет где поиграть ребятишкам и потренироваться их мамам и папам. Только было б у последних желание.

На этой площадке у новых домов в микрорайоне Прогресс будут не только детские игровые элементы, но и тренажёры для взрослых.

— В этом микрорайоне уже заложены ещё 4 дома, — продолжает Николай Викторович, — к концу года они обретут своих новых жильцов. Три из них — для педагогов и докторов, а один — строит администрация сельсовета по той же программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Н.В. Чижов показал огромное поле, расположенное рядом с этими домами, и добавил, что весь этот участок будет заполнен такими же новостройками, основная масса из которых по-прежнему достанется молодым учителям и докторам. Так и хочется обратиться к нынешним выпускникам: идите в педагоги, друзья.