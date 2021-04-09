Первая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья будет построена в Липецке в 2021 году. Ее установят в сквере на улице Неделина. Согласно проекту, здесь разместят малые архитектурные формы, инструмент для развития моторики и слуха, игровые комплексы, качели-гнездо и карусель, на которой можно расположить инвалидную коляску. Также на площадке уложат безопасное прорезиненное покрытие и оборудуют пандусы. Такие площадки будут установлены по всему городу, учитывая потребности районов в них, сообщили в департаменте ЖКХ. Благоустроят и сам сквер на улице Неделина – от дома №15 до дома №49.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Для нас очень важно мнение населения. По просьбам жителей преображаются старые общественные пространства и создаются новые. Надеюсь, люди будут бережно относиться к тем объектам, которые для них создаются».

Всего в 2021 году в регионе планируется преобразить 109 общественных пространств. Из них более 50 – в Липецке. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена площадь возле спорткомплекса «Звездный». На эти цели выделено около 86 млн рублей. Согласно концепции, площадь выполнят в космической стилистике. Здесь демонтируют старое покрытие и уложат новое, установят опоры наружного освещения, малые архитектурные формы и арт-объекты в виде планет, а также смонтируют систему видеонаблюдения, высадят многолетние растения и кустарники. Кроме того, за счет средств инвестора на площади установят новый «сухой» фонтан с подсветкой, который зимой будет превращаться в просторный каток.

В рамках нацпроекта обновится и пешеходная зона по улице Белана. Между домами №1 и №9 заменят плиточное покрытие и отремонтируют велосипедную дорожку. Рядом с домами №15 и №16 обустроят новые пешеходные зоны из плитки и обустроят асфальтовую велодорожку. В районе домов №9 и №13 специалистам предстоит создать сквер, который соединит существующие участки между собой. В следующем году Липецкую область также ждет масштабное благоустройство – оно пройдет под девизом «Сделаем город комфортнее». Важно, что и в 2022 году сами жители смогут выбрать, какие именно места они хотели бы видеть обновленными.

Уже с 26 апреля по 30 мая жители Липецкой области на сайте za.gorodsreda.ru смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На общероссийской платформе для онлайн-голосования наш регион представит более 50 общественных территорий.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области в 2019-2020 годах преобразились 245 общественных пространств и 130 дворов.