Врач травматолог-ортопед Владимир Александрович ХОРОШИЛОВ рассказывает, что плоскостопие — это угроза всему организму, оно может негативно в целом сказаться на здоровье детей и взрослых.

— Доктор, чем опасно плоскостопие и почему его нужно лечить? Многие люди не понимают серьезности этой болезни и, не осознавая, как это может навредить здоровью, подшучивают над теми, кто ходит, как медведь.

— Плоскостопие приводит к снижению амортизационной функции стопы, и организм пытается компенсировать это, перераспределяя вес тела иначе. В результате нагрузка на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы возрастает, что может привести к их преждевременному износу.

Наглядный рисунок, продемонстрированный врачом, понятен даже не докторам.

— Как сильно влияет плоскостопие на позвоночник?

— Избыточное давление испытывают и межпозвонковые диски. Существует риск прорыва хрящевой структуры, что может привести к образованию грыж, сдавливающих нервные окончания и вызывающих постоянные боли в ягодицах, спине и ногах.

— Страдают ли внутренние органы при плоскостопии?

— Разумеется, это заболевание также угрожает здоровью внутренних органов человека, так как деформация осанки и нарушение кровообращения могут препятствовать их нормальной работе.

— Люди с плоскостопием часто жалуются на головные боли. Есть ли связь между этими двумя проблемами?

— Из-за недостаточной амортизации при ходьбе ударная сила, возникающая при соприкосновении стоп с поверхностью, передается по позвоночнику к головному мозгу. Даже при непродолжительной ходьбе могут появиться головные боли, шум в ушах и даже

нарушение зрения.

— Можно ли облегчить страдания при таком диагнозе?

— Одним из эффективных методов лечения плоскостопия является ношение индивидуальных стелек. Это ортопедическое изделие, созданное с учетом индивидуальных особенностей вашей стопы, станет надежной опорой и уникальным средством профилактики для всего опорно-двигательного аппарата. Такие стельки максимально распределяют давление на всю стопу и амортизируют ударные нагрузки при ходьбе, беге и прыжках. В свою очередь, это улучшает кровообращение, снижает перегрузки не только в стопах, но и в ногах, пояснице и спине, что значительно уменьшает риск травм и повреждений.

— Достаточно ли пары стелек на всю жизнь? Решена ли будет проблема?

— Начнем с того, что существуют разные виды стелек — как по цене, так и по качеству. Простые стельки, которые продаются в ортопедических салонах рекомендовано обновлять каждые 6 месяцев, при умеренной эксплуатации. Также в салонах бывают полуиндивидуальные стельки, которые подстраиваются под вашу стопу, и их хватает от года до двух лет. Самый лучший вариант — изготовить индивидуальные стельки, которые могут прослужить до 5 лет. Сейчас предпочтительно ношение бескаркасных индивидуальных стелек. Какие стельки необходимо приобрести пациенту, решается на приеме у травматолога-ортопеда.

— Женский пол хорошо знает: высокие каблуки очень вредны для осанки и непосредственно самой стопы. Что посоветуете модницам? Есть ли для них хоть какой-то выход? Ведь представить женщин на празднике в вечернем наряде и без каблуков просто невозможно…

— Вообще, для повседневной носки всем рекомендуется обувь на каблуке: мужчинам — до 1,5 см, женщинам — от 3 до 5 см. Это могут быть классические туфли, ботинки и кроссовки с приподнятой пяткой. Если высокие каблуки надеваются только по праздникам и это не вызывает дискомфорта в стопе, то ничего делать не нужно. Если же возникают боли, дискомфорт, то тогда нужно использовать различные ортопедические приспособления, которые вклеиваются в туфли, например, антикосточка.

— Что Вы порекомендуете читателям, чтобы было меньше проблем со стопой?

— Добавить в свою жизнь активности, например, ходить пешком, ездить на велосипеде, ходить босиком по траве, камням, песку; делать ЛФК; разминать стопы руками и массажерами; делать солевые ванны; носить качественную обувь и своевременно менять изношенную.

В продолжение темы

АТЬ-ДВА ИЛИ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ?

Ранее с высокой степенью плоскостопия парней не призывали в армию. Как сейчас с этим диагнозом обстоят дела? Задали этот вопрос доктору-хирургу Виктору Михайловичу ДЕДЯЕВУ, который принимает участие в военно-медицинской призывной комиссии.

Доктор-хирург Виктор Михайлович Дедяев: «Непригодными к службе в армии считаются те призывники, у кого 3-я степень плоскостопия».

— По личному многолетнему опыту могу сказать, что парней с плоскостопием встречается на комиссии приличное количество, особенно с 1-й и 2-й степенями. Непригодными к службе считаются те из них, у кого высокая 3-я степень плоскостопия либо на одной ноге 3-я, на другой — 2-я.

Причины этого заболевания разные. Прежде всего, врождённые особенности, а также приобретённые, когда ребёнку родители покупают неправильную обувь и сами в такой ходят. Особенно вредны летом резиновые шлёпанцы, они просто разрушают структуру стопы. Кроме того, не призывают в ряды Вооружённых сил ребят с серьёзными заболеваниями суставов, к примеру, с деформирующим артрозом плюснефаланговых суставов 3-й стадии. Эта болезнь поражает мелкие суставы стопы. Как и любой другой вид артроза, это дегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящ, обеспечивающий подвижность сустава.

А вообще, мы в своей работе призывной медицинской комиссии руководствуемся документами, на основе которых делается вывод: пригоден или нет молодой человек к службе.

Молодой доктор-рентгенолог Александр Сергеевич СЕРГЕЕВ, с января 2025-го начавший работу в Добринской больнице, непосредственно изучает снимки таких плоских стоп и показывает нам отличие здоровой от больной.

Врач-рентгенолог Александр Сергеевич Сергеев: «На рентгеновском снимке одного из парней — плоскостопие третьей степени, так как угол почти 160 градусов».

Тут, как говорится, всё видно невооружённым глазом даже не специалисту, когда специальная программа вывела на монитор компьютера здоровую и плоскую стопы и нарисовала на их снимках треугольники.

Специальная программа чётко показывает, есть у человека плоскостопие или нет. Эта нога — с 3-й степенью такой болезни.

— Нормальная стопа, если тупой угол изгиба — 125-130 градусов, — показывая на экран, объясняет врач, — при первой степени плоскостопия этот угол 130-140 градусов, при второй — 140-155, а при третьей — более 155 градусов. Последним нелегко приходится в жизни.