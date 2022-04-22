Подрядная организация приступила к исполнению контракта по обработке пространств областного центра от клещей. Согласно техническому заданию, до 15 мая подрядчику предстоит выполнить дезинсекцию территорий Сокольского и Центрального пляжей, лесополос и склонов Каменного лога и лога 19 микрорайона.

Как рассказали в подрядной организации, используемые препараты воздействуют лишь на насекомых и безопасны для людей. Тем не менее, в целях предосторожности территории обрабатывают рано утром, когда пространства пустые.

Отметим, что специалисты уже провели дезинсекцию Городища, парков Победы, Металлургов, Нижнего, Сказки, Сокольского, а также Быханова сада. Особое внимание уделили пешеходным дорожкам, зонам, граничащим с жилой застройкой, местам, где чаще отдыхают липчане.

Напомним, акарицидная обработка – хорошая мера профилактики, однако даже она не может гарантировать 100% защиту. Поэтому тем, кто планирует отправиться на природу, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться защитными средствами и периодически осматривать себя.

Как известно, врачи не рекомендуют самостоятельно снимать клещей после присасывания – следует обратиться в травмпункт. Однако если всё же извлечь насекомое пришлось самим, его нужно поместить в плотно закрывающуюся ёмкость и доставить в одну из лабораторий для проведения исследования: