Пляжи Липецка уже готовы к купальному сезону. На Центральном пляже обновили малые архитектурные формы, питьевые фонтанчики, покрасили урны и лавочки, убрали более 40 сухих деревьев. На детской площадке обновлен песок. Работа по очистке песка на пляже будет вестись регулярно в ручном режиме, кроме того песок чистят при помощи специальной машины.

Как сообщили в МАУК «Культурные пространства Липецка», в этом году по просьбе жителей на городском пляже разместили новые лежаки. Вскоре на них появятся подушки. Полежать на них все желающие смогут бесплатно. Параллельно ведется строительство комплекса летних кафе – закончат к 1 июля. Пляжи на Тракторном и Соколе и зона отдыха у воды на Набережной тоже уже готовы принять отдыхающих. Здесь провели текущий ремонт и покрасили малые архитектурные формы.

На пляжах взяты пробы воды из реки Воронеж и из питьевых фонтанчиков. Произведено водолазное обследование и очистка дна акваторий от посторонних предметов. Данные работы будут выполняться в течение всего купального сезона, чтобы гарантировать липчанам комфортный летний отдых у воды. Также установлены детские купальни, душевые и туалетные кабины, заключен договор с региональным оператором на вывоз твердых отходов с территорий пляжей и набережной.

«Важно вести усиленный контроль за безопасностью отдыхающих, чтобы избежать несчастных случаев. В Липецке эта работа из года в год ведется очень качественно. В этом сезоне также этому стоит уделить повышенное внимание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.