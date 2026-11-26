Ветеранская команда «Альтаир» из Добринки продолжает победную поступь в первенстве Воронежской области по мини-футболу среди игроков старше 50 лет.

В матче пятого тура наша команда без особого труда разобралась с воронежской «Зарей», одержав убедительную победу со счетом 8:3. У добринцев по разу отличились Игорь Апарин и Михаил Сухарев, наш главный бомбардир Андрей Мамаев шесть раз огорчил вратаря соперников.

На сегодня турнирную таблицу возглавляет «Альтаир» с 13-ю очками, его преследуют воронежский РДС и семилукский «Металлург». Следующий матч добринцы проведут 28 ноября против воронежской команды «Сталкер», которая находится в нижней части турнирной таблицы.

«Альтаир» более старшего возраста (60+), также в Воронеже провел первую встречу в рамках областного турнира памяти Геннадия Семина. Дебют оказался успешным. В матче открытия добринцы камня на камне не оставили от команды из поселка Отрадное, которая носит название «Легенды футбола». Поединок завершился с разгромным счетом 9:1 в пользу наших земляков. У «Альтаира» трижды отличился липецкий легионер Валерий Сокольских, дублем отметились играющий тренер Александр Требунских и Андрей Артемов, по разу отличились Олег Тамбовцев и Михаил Истомин. Очередным соперником добринцев станет воронежский «Парламент», поединок намечен на воскресенье, 29 ноября.