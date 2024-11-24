Вся семья в сборе. Выписка Алены с дочкой Машей из роддома.

Маша Мухина, родившаяся в мае этого года, изменила в лучшую сторону демографическую ситуацию с. Александровка

Проблема демографии в нашей стране, пожалуй, одна из самых острых: количество населения неуклонно уменьшается. Наш район не исключение. Но, случается, что в сельской глубинке можно еще встретить небольшие «островки» демографического благополучия.

В этом году в селе Александровка Новочеркутинской сельской администрации родился всего один ребенок. Рядовое, казалось бы, событие переместило здесь статистику по рождаемости в положительную плоскость.

Ольга Дулина возглавляет Александровский ФАП с 1988 года. Говорит, что в последнее время лучшими по рождаемости были 2006, 2011 и 2014 годы, когда в их селе на свет появлялись сразу по пять малышей. Но сегодня и одному рады.

Сейчас медик обслуживает 219 жителей. Из них 48 — дети (38 — до 14 лет, 10 — от 14 до 18). В возрастной категории до года всего один ребенок. Но именно благодаря ему Александровка в 2024-м году оказалась в плюсе по демографическим показателям.

— Население в этом году у нас не уменьшилось благодаря рождению ребенка в молодой семье Мухиных, — говорит Ольга Анатольевна. — Конечно, хотелось бы сохранить эту тенденцию…

Денис и Алена, родители малышки, строят в Александровке дом — современный, большой и просторный, а главное — по своему вкусу и своими руками. Значит, эта семья решила пустить корни в родном селе. Новостройка находится всего через два дома от родительского, где сейчас живут папа и мама Алены вместе с семьей дочери.

Денис строит дом своими руками от фундамента до крыши.

— Муж — механизатор, работает в Тамбовской области, — рассказывает А. Мухина. — Ему там и жилье предлагали. Но мы решили обосноваться в Александровке. Нам здесь нравится.

Алена с нетерпением ждет момента, когда станет хозяйкой в их новом доме.

Денис родом из Волгоградской области. С будущей женой познакомился семь лет назад, когда приезжал в их село по работе.

Девушке на тот момент не было еще и восемнадцати. Взаимная симпатия переросла в любовь. Поженились.

Их свадьба, которую играли в местном клубе, стала настоящим событием для односельчан, отвыкших от такого рода праздников. Ведь нынче их все больше в кафе отмечают. А тут все село пришло посмотреть на молодых.

У Алены образование повара-кондитера, но поработать по специальности пока не довелось. Она — мама двоих дочек. Маша — второй ребенок в семье. Разница со старшей сестрой Дашей — шесть лет. Та уже пошла в первый класс. Учится в Пушкинской средней школе, причем с удовольствием. Класс у них большой — 22 человека.

До этого посещала детский сад в Новочеркутино. Своего садика и школы в Александровке нет, поэтому детей подвозит автобус в соседние села.

— А, вообще, условия для жизни в нашем селе не хуже городских, — продолжает Алена Мухина. — Есть газ, водопровод, дороги асфальтированы. А какая природа!

Молодая семья с нетерпением ждет переезда в свой собственный дом, который уже имеет снаружи практически завершенный вид. Денис все свободное от работы время проводит на стройке. Алена гордится, что муж все делает сам: когда-то он работал на столичных стройках и многому там научился. Их будущее жилье (и это уже видно) украсит собой центральную улицу Александровки.

Собеседница рассказала, что она сама из многодетной семьи (два брата и две сестры). И все они живут в родном селе, подарив родителям 10 внуков и 1 правнука. Часто собираются вместе, никто не проходит мимо родительского дома. Когда отмечали 55-летие мамы Анны Александровны, на торжество явилось не меньше 25 человек.

Так что вклад одной только этой семьи в демографию Александровки огромный.

Статистика по рождаемости в с. Александровка выглядит так:

2020 г. — 3 ребенка

2021 г. — 0

2022 г. — 2

2023 г. — 4

2024 г. — 1.

Ольга Дулина, фельдшер Александровского ФАПа: «Надежда хотя бы на стабилизацию демографической ситуации в небольшом селе все же есть. Потенциал видится в увеличении количества многодетных семей. У нас проживают несколько молодых супружеских пар, которые охотно рожают по третьему ребенку. В 2023-ем году благодаря этому многодетными стали семьи Синячкиных, Струковых, Аксеновых».

Ольга Дулина, фельдшер Александровского ФАПа: «Надежда хотя бы на стабилизацию демографической ситуации в небольшом селе все же есть. Потенциал видится в увеличении количества многодетных семей. У нас проживают несколько молодых супружеских пар, которые охотно рожают по третьему ребенку. В 2023-ем году благодаря этому многодетными стали семьи Синячкиных, Струковых, Аксеновых».