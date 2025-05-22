По 10 миллионов рублей получит каждый из 36 округов Липецка на благоустройство

По 10 миллионов рублей направят на благоустройство каждого из 36 округов Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном форуме по вопросам избирательного права и процесса «Молодежь. Выборы. Интеллект», который проходит на базе лагеря «Прометей» в Грязинском районе.

На форум приехали более 150 ребят: членов участковых избирательных комиссий и молодёжного избиркома региона. Они обсуждали вопросы цифровой трансформации избирательной системы России, знакомились с новыми технологиями в организации выборов. Эксперты форума рассказали участникам о современных подходах к голосованию, цифровых инструментах и инновациях, которые делают выборы более открытыми и удобными для граждан. Для участников форума приготовили дискуссии, мастер-классы и практические сессии, где молодые организаторы выборов могли задать вопросы спикерам, предложить свои идеи и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов региона.

Глава региона пообщался с участниками форума. В рамках встречи, которая проходила в формате открытого диалога, Игорь Артамонов заявил о выделении 360 миллионов рублей на благоустройство Липецка. «Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 млн рублей. Куда направить деньги – на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов – это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав», – заявил руководитель региона.