По 250 000 рублей получили двое учёных из Липецкой области

Торжественный приём учёных из ЛГТУ, ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского, липецкого филиала Президентской академии РАНХиГС, ЕГУ имени И. Бунина прошёл в правительстве Липецкой области ко Дню науки. Двое поощрены премией имени Н. Басова, ещё восемь человек получили премию имени С. Коцаря. В церемонии награждения приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, отметившие важность разработок студентов и преподавателей для развития липецкой науки.

Премия имени Н. Басова вручается один раз в два года. Её размер 250 000 рублей. В минобразования региона пояснили, что премию могут получить липчане с учёной степенью доктора наук, работающие не менее 10 лет в организациях, расположенных на территории Липецкой области; готовящие кадры высшей квалификации и внесшие значительный вклад в популяризацию науки. Валентина Гулидова (фото 11), доктор сельскохозяйственных наук из ЕГУ имени И. Бунина, изучает урожайность и качество сельхозкультур: исследует, как влияют на почву обработка, климатические условия, средства защиты растений и другие факторы. Научные интересы доктора философских наук Дмитрия Беляева (фото 12) из ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского лежат в плоскости истории культуры, философской антропологии и политологии.

Премия имени С. Коцаря – ректора ЛГТУ, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ – вручается в регионе больше 20 лет. С 2024 года её размер увеличился до 70 000 рублей. Соискатели премии – студенты, преподаватели и аспиранты вузов, чьи достижения и исследования заслуживают особого признания. Так, преподаватель ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского Марина Тычинина занимается исследованием в области педагогики и считает, что дошкольников необходимо знакомить с историей родного края на примере местных достопримечательностей. Преподаватель из ЛГТУ Анастасия Заева занимается поиском оптимального состава цементных смесей с улучшенными показателями химических и физических свойств для использования в медицинских учреждениях.

«Открытия и прикладные разработки, которые рождаются в наших университетах и институтах, являются одним из важнейших факторов развития Липецкой области. Каждая из этих работ – от сельскохозяйственных наук до современных строительных материалов и педагогики — решает конкретные задачи. Желаю нашим учёным не останавливаться на достигнутом», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.