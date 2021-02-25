Избирательная комиссия Липецкой области утвердила на своем заседании результаты учета объема эфирного времени, затраченного в январе 2021 года на освещение деятельности политических партий, представленных в Липецком областном Совете депутатов.

В соответствии с региональным законодательством право на равное использование времени в эфире имеют четыре партии: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия.

Областная телепрограмма «Липецкое время» на освещение деятельности партий в прошедшем месяце затратила 12 минут эфирного времени. Таким образом, на каждую партию пришлось по 3 минуты эфира.

Радиопрограмма «Липецк-FM» отвела освещению деятельности партий время, равное 6 минутам. То есть в течение месяца каждая партия, представленная в Липецком областном Совете депутатов, получила по 1 минуте 30 секунд радиоэфира.

Рассмотрев представленные сведения, избирательная комиссия Липецкой области вынесла заключение о соблюдении требований областного закона о равенстве политических партий при освещении их деятельности.

В ходе обсуждения вопроса каких-либо заявлений со стороны представителей политических партий не поступило.