Прокуратура Елецкого района по поручению прокуратуры области провела поверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка в п. Солидарность Елецкого района Липецкой области.

Установлено, что в 2021 году на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Елецкого района было выделено 652 333 рублей.

На 2022 год в бюджет района на указанные цели заложено 394 110 рублей.

Однако, с учетом количества поступающих заявок на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев для организации мероприятий в указанной сфере указанная сумма явно недостаточна.

В 2021 году на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Елецкого района от имени Елецкого муниципального района между отделом коммунального хозяйства и энергетики администрации муниципального района и индивидуальным предпринимателем заключены 2 договора.

При этом прокуратурой выявлены факты нарушений федерального законодательства при исполнении муниципальных контрактов как со стороны заказчика, так и исполнителя услуг.

К примеру, 18.01.2022 года предпринимателю из отдела коммунального хозяйства и энергетики администрации Елецкого района поступила заявка на отлов безнадзорных животных в д. Екатериновка, с. Казаки, с. Лавы, п. Солидарность, д. Хмелинец Елецкого района.

По указанной заявке с нарушением предусмотренного договором 3-х дневного срока произведен отлов безнадзорных животных только 24.01.2022 года в с. Казаки и д. Екатериновка. В с. Лавы, п. Солидарность, д. Хмелинец отлов животных не осуществлялся.

28.01.2022 года, 31.01.2022 и 04.02.2022 предпринимателю из отдела коммунального хозяйства и энергетики администрации Елецкого района поступили заявки на отлов безнадзорных животных в д. Хмелинец, п. Елецкий и п. Солидарность Елецкого района соответственно, которые также остались без исполнения.

В результате 16.02.2022 в пос. Солидарность безнадзорная собака напала на малолетнюю девочку.

Только после случившегося в п. Солидарность 17.02.2022 был произведен отлов безнадзорного животного.

17 февраля Елецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК Р РФ (халатность). Ход расследования взят на контроль.

В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации Елецкого района и предпринимателя, с которым были заключены договора, внесены представления.

После оценки результатов судебно-медицинской экспертизы, которым будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка, прокуратурой в интересах несовершеннолетней будет направлено в суд исковое заявление о взыскании причиненного морального вреда и материального ущерба.