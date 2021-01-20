Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия», в результате которого пострадала 30-летняя сотрудница предприятия.

По данным следствия, 19 января 2021 года на производственной площадке акционерного общества «Энергия», специализирующегося на сборке элементов питания с применением пиротехнических элементов, в результате нарушения технологического процесса произошел выброс химического состава и его воспламенение, в ходе которого пострадала электродчик.

30-летняя женщина получила ожоги лица и шеи, повлекшие причинение вреда здоровью. В настоящее время женщине оказывается необходимая медицинская помощь и устанавливается тяжесть причинённого ей вреда.

В ходе проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для объективного установления причин произошедшего техническая документация.

Устанавливаются должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.