Власти Липецкой области прорабатывают механизм решения ситуации с деньгами, которые оказались замороженными на транспортных картах старого образца. По инициативе главы региона Игоря Артамонова будет рассмотрена возможность использования этих электронных проездных жителями до тех пор, пока на карте не останется средств.

С учётом полученного ответа от Банка России, руководителем области предлагается, запустить систему во второй половине декабря. Указанный срок обусловлен необходимостью соблюдения юридических процедур, внесения изменений в законодательные акты и выделения дополнительных денежных средств из бюджета.

Инициатива Игоря Артамонова будет рассмотрена на сессии регионального парламента. Если предложение получит поддержку, то к оплате будут приниматься все карты, включая общегражданские (фиолетового цвета), в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. Учитывая объём денежных средств на картах, планируется продолжить работу системы и в начале следующего года. Стоит отметить, что пополнение устаревших карт будет невозможно.

В связи с тем, что АО «Объединённый резервный банк» лишён лицензии и не может производить перечисление средств перевозчикам, рассматривается возможность осуществления компенсации соответствующих недополученных от жителей средств за оплату проезда. Предлагается выделить на эти цели 103,5 млн рублей из областного бюджета.