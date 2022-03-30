Читайте нас в

По инициативе прокуратуры за нарушение порядка выдачи разрешений на размещение рекламных конструкций председатель Департамента развития территории администрации г. Липецка привлечен к административной ответственности.

По заявлению предпринимателя прокуратура Октябрьского района г. Липецка провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере рекламы.

Установлено, что в сентябре 2021 г. в Департамент развития территории администрации г. Липецка обратилась местная предпринимательница за выдачей разрешения на размещение рекламных конструкций на территории СНТ «Металлург-2». Однако в выдаче разрешения было необоснованно отказано, несмотря на полный пакет документов, необходимых для получения разрешения.

Таким образом, заявителю не была предоставлена муниципальная услуга, на которую он имел право.

В этой связи в отношении председателя Департамента развития территории администрации г. Липецка прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.2.1 ч.1 КоАП Липецкой области.

На основании акта прокурорского реагирования виновное должностное привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.