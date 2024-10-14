Лавровка — небольшое поселение в Мордовском районе Тамбовской области, входит в Шульгинский сельсовет, расположено недалеко от Петровского сельсовета Добринского района.

В назначенный час в живописном месте села собрались представители разных возрастных категорий, чтобы показать своё гостеприимство и с открытой душой встретить самодеятельных артистов из Добринки. Выездной концерт в сельскую глубинку, подготовленный работниками культуры МБУК «Добринская ЦКС» с целью взаимодействия с межмуниципальными образованиями и обмена опытом работы был организован в рамках областного конкурса «Автоклуб48».

В мероприятии приняли участие вокальный ансамбль «Огонёк», мужской ансамбль, Александр Ходыкин, Павел Пчельников, Александр Григоров, Елена Верховецкий, Ольга Матыцина, в исполнении которых прозвучали эстрадные и народные песни. Концерт для сельских жителей близлежащего соседнего села Тамбовской области прошёл в атмосфере добра, радости и позитива. Добринцы постарались создать прекрасное настроение и подарить положительные эмоции каждому зрителю.