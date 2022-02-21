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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошеннического завладения бюджетными средствами в Данковском районе

3 часа назад
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Данковский межрайонный прокурор направил в орган предварительного расследования постановление в порядке ст.37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.3 ст. 159 УК РФ жительницы муниципального района, которая, занимая должность руководителя одного из структурных подразделений администрации муниципального района, предоставила в бухгалтерию органа местного самоуправления отчетные документы для оплаты расходов, связанных с командировкой в Крым.

Кроме того, должностное лицо получило заработную плату за период пребывания в командировке.

Однако, как установлено в ходе прокурорской проверки, мероприятия, являющиеся целью командировки, фактически не проводились и изначально к проведению не планировались.

В результате бюджету администрации района был причинен материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Ход расследования взят на контроль, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

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