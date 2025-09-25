На стадионе «Колос» состоялся самый массовый осенний спортивный праздник

Традиционно в середине сентября по всей стране проходит Всероссийский день бега «Кросс нации». Его целью является привлечение жителей всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом.

Добринцы активно участвовали в большом спортивном празднике.

На обновленный стадион «Колос» приехали легкоатлеты всех возрастов со всего района. Среди участников были не только школьники. Пробежаться по новым беговым дорожкам решили студенты, работающая молодежь. Были среди бегунов и главы сельских поселений. Общее число участников — более 130 человек.

— Сегодня, — сказал в своем приветствии начальник отдела спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского района Вячеслав Стрельников, — на беговые дорожки выходят сотни тысяч школьников, воспитанников детских спортивных школ, действующих спортсменов, ветеранов спорта, политических деятелей, членов общественных организаций разных городов и регионов. Отрадно отметить, что и в нашем районе эта добрая традиция собирает немало любителей здорового образа жизни. Не важно, сколько вам лет, какого вы возраста и пола, какая у вас спортивная подготовка: «Кросс нации» доступен всем. Я желаю вам здоровья, только положительных эмоций, а самым быстрым мы вручим подарки.

После официального открытия легкоатлетов ознакомили с порядком забегов среди юношей и девушек, мужчин и женщин. У школьников было по пять забегов: у юношей и девушек. Парни должны были пробежать дистанцию в один километр, девушки — 600 метров. Те же дистанции должны были преодолеть бегуны в возрастной категории 18+. Прохладная погода была — самое то для спортсменов. Внезапно начавшийся небольшой дождик не охладил стремления и воли к победе. Все легкоатлеты добежали до финиша. А лучшие получили почетные грамоты и медали.