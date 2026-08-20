По обновлённым переходам

Чуть более десяти дней остаётся до начала нового учебного года. Тем временем добринские коммунальщики 17 августа приступили к обновлению пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, детских садов и других оживлённых общественных пространств.

— По Добринке, — говорит директор МБУ «Добринское» Юрий Боженко, — нам предстоит обновить внешний вид на 24 пешеходных переходах во всех микрорайонах окружного центра. Эту работу мы начали с центральных улиц. Постепенно будем переходить и на другие участки.

Перед началом покраски работники коммунальной службы тщательно с помощью воздуходувки удаляют с пешеходных переходов пыль и грязь, чтобы краска плотно скрепилась с дорожным полотном. Затем устанавливается трафарет и уже после этого наносится краска поочерёдно белого и жёлтого цветов. Высыхает она быстро, после чего автомобилисты уже могут продолжить своё движение.

Помимо покраски пешеходных переходов, работы у добринских коммунальщиков хватает на каждый день. Они регулярно занимаются ямочным ремонтом, вывозом мусора, окашивают обочины дорог, в частности, по улице Ленинской в сторону Парка молодёжи. Помимо этого, ведётся подметание улиц с помощью пылесоса и поливка цветов.