По одной тысяче саженцев на каждый год со Дня Победы. Дубрава вырастет в Средней Матренке

В годовщину 75-летия Великой Победы жители села совместно с работниками Куликовского лесхоза высадили 75000 молодых саженцев дуба. По одной тысяче на каждый год со Дня Победы.

Дубраву разбили на месте бывшего имения помещика Хренникова.

В годы войны на фронт ушли 344 среднематренца, 269 сложили головы на полях сражений. Эту скорбную статистику привела ведущая мероприятия.

На месте закладки дубравы собрались местные жители, было много молодежи.

— Деревья хорошо сажать по любому поводу, — сказал глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, — а в этом случае основание для этого более чем значительное. Пусть эта дубрава всегда напоминает о великом подвиге наших солдат. А наша задача — сохранить и вырастить ее для будущего поколения.

Трогательным было выступление юных Кати Глотовой и Арины Ореховой. Их прадеды Ефим и Николай Глазьевы, а также Максим Чернышов прошагали дорогами Великой Отечественной войны. Девочки в стихах выразили свое отношение к событиям, завершившимся 75 лет назад.

Нина Гущина, глава Среднематренского сельсовета.

Молодые саженцы дуба практически адаптировались к местным черноземам, лесники оценили их состояние на твердую четверку. Парочка хороших дождей до осени, уверены специалисты, и со следующего года можно будет приступать к формированию густоты насаждений. Так, чтобы каждое растущее дерево имело доступ к солнцу и почвенной влаге.

Анатолий Сергеев, директор Куликовского лесхоза.

Прибывший на торжество директор Куликовского лесхоза Анатолий Сергеев отметил, что только на территории местного сельсовета работники их предприятия уже высадили саженцы хвойных и лиственных деревьев на площади свыше тридцати гектаров.

На данный момент в Добринском районе молодые рощи разбиты уже на двухстах гектарах. И с каждым годом количество озеленяемых участков стремительно растет.

Глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий вручил гостю благодарственное письмо и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глава сельсовета Нина Гущина от имени жителей поблагодарила Анатолия Сергеева за помощь в озеленении, подарив ему икону.

В Средней Матренке в прошлом году заложили две небольшие лесопарковые зоны — на улице Садовой и на территории бывшего Барского сада. Плановое озеленение территории сельсовета было проведено по инициативе местных жителей и поддержано главой Добринского района Сергеем Москворецким. А территорию Дубравы памяти со временем предполагается сделать излюбленным местом отдыха всех жителей сельского поселения.