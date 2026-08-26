По приговору суда мужчина дважды лишился автомобиля

Прокуратурой Добринского района поддержано государственное обвинение в отношении лица, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

В ходе предварительного расследования установлено, что 50-летний житель райцентра в мае текущего года сел за руль своего автомобиля и, будучи в нетрезвом состоянии, доехал до магазина продуктов и обратно. По пути был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Выяснилось, что ранее гражданин по приговорам суда дважды лишался права управления транспортными средствами при аналогичных обстоятельствах (единожды с конфискацией автомобиля).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и 1 месяц, с лишением права управления транспортным средством на 5 лет и 3 месяца и конфискацией автомобиля ВАЗ 21213.