“По районным газетам изучаю жизнь страны”

Собиратель газет из Санкт-Петербурга Дмитрий Ратников пополнил свою коллекцию «Добринскими вестями»

Родственники петербуржца Дмитрия Ратникова живут в Липецке, где он в детстве проводил много времени. Его ныне покойный дедушка Василий Максимович Попов, как гласит Википедия, — был краеведом, заместителем начальника управления архитектуры (главным архитектором) Липецкой области. Бабушка работала на областной станции переливания крови. Однажды она отправилась в составе выездной бригады в Добринскую районную больницу на День донора и захватила с собой гостившего у нее на каникулах внука-школьника.

Та поездка в начале двухтысячных в наш район запомнилась Дмитрию. Для жителя Северной столицы в небольшом поселке все было интересно. Он с любопытством рассматривал деревенские дома, здания, узкие, совсем не как в его городе, улочки…

Позже, увлекшись журналистикой, Дмитрий объедет на машине много городов, поселков и маленьких населенных пунктов нашей Родины. Автопутешествия, интерес к которым привил внуку с детства его дедушка, стали для Дмитрия хорошим способом знакомства с жизнью людей в разных уголках страны. Большим подспорьем в этом деле для него является и местная пресса.

А несколько лет назад петербуржец стал коллекционировать газеты из разных регионов страны. У него собрались уже сотни экземпляров, в том числе районок. Вслед за Приморским краем, Адыгеей, Чувашией, Новгородской, Вологодской, Ульяновской, Псковской и другими областями Дмитрий недавно закончил собирать коллекцию всех липецких газет, названных по городам и селам, в которых они издаются. Есть в ней и один из мартовских номеров «Добринских вестей».

На весенних каникулах Дмитрий Ратников с сыном Владиславом вновь отправился в поездку по родной стране. Проехал на машине несколько городов: Тверь, Калугу, Рязань, Тулу. Заехали и в Липецк навестить бабушку. Нашли путешественники время побывать в Добринке, зашли к нам в редакцию.

— Поселок очень изменился за два десятка лет в плане благоустройства, — поделился своими впечатлениями с журналистами «ДВ» наш коллега из Северной столицы. — Поразило количество машин на улицах Добринки. Когда-то я с бабушкой спокойно ходил здесь практически по проезжей части дороги. А теперь с трудом нашел место, чтобы припарковаться у редакции. Удивил и самолет-истребитель, установленный у Молодежного парка: в сельской местности такое встретишь нечасто. А вообще, мне очень интересно узнавать, как живут люди в сельской глубинке, какие они. Обо всем этом и рассказывают районные газеты, за что им большое спасибо.

А мы, порадовавшись, что «Добринские вести» востребованы не только у местных жителей — наших постоянных подписчиков, с удовольствием подарили гостю из Санкт-Петербурга свежий номер нашей газеты.