10 ноября 2020 года в торговом центре «Линия» в городе Смоленске, где осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Липецке, был реализован контрафактный товар: игрушка с изображением персонажа мультсериала «Герои в масках», а также наушники JBL.

В связи с этим американская компания Harman International Industries Incorporated обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации 100 тысяч рублей за нарушение прав на использование товарного знака JBL. Исключительные права на указанный товарный знак и промышленный образец принадлежат Harman International Industries Incorporated, что подтверждается сведениями, содержащимися в реестре товарных знаков и реестре промышленных образцов Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Также с исковым заявлением о взыскании с предпринимателя компенсации в размере 125 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на художественное изображение персонажей мультсериала «Герои в масках» обратилась британская компания Entertaiment One UK Limited.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дел, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение удовлетворить оба исковых заявления и взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 125 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на художественное изображение персонажей мультсериала «Герои в масках» и 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на использование товарного знака JBL.