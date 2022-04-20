Прокуратура г. Ельца Липецкой области в рамках проверки исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установила, что в январе и феврале текущего года Управлением коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец заключены договоры на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Однако в марте-апреле 2022 года мероприятия по оказанию соответствующих услуг по обращению с животными без владельцев на территории городского округа город Елец не выполняются поскольку в рамках заключенных договоров исполнителем был выполнен профинансированный объем услуг.

Между тем, от граждан продолжают поступать заявки на отлов бездомных собак, что свидетельствует о необходимости дополнительного финансирования мероприятий по обращению с животными без владельцев.

В этой связи прокурор города внес представления в адрес профильного управления администрации города и областного Управления ветеринарии.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования на очередной сессии Липецкого областного совета депутатов принято решение о выделении администрации городского округа город Елец дополнительных ассигнований на реализацию полномочий по обращению с безнадзорными животными в размере 4 млн. рублей.