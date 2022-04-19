Прокуратура Воловского района Липецкой области провела проверку по обращению местного жителя по вопросу нарушения требований федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании региональной автомобильной дороги «Новоалексеевка — Богданова».

В ходе выездной проверки, проведенной совместно с сотрудниками ГИБДД, установлено, что автомобильная дорога не соответствует требованиям ГОСТа к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения : дорожное покрытие имеет многочисленные выбоины, ямы, колейность, въезд с грунтовой дороги не оборудован знаком приоритета.

Неудовлетворительное состояние автодороги значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

С целью устранения нарушений прокурор направил в суд исковое заявление к ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» и Управлению дорог и транспорта Липецкой области с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Решением суда требования удовлетворены.

Ответчик исполнил судебное решение в добровольном порядке.