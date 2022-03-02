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По результатам прокурорской проверки здания 15 бюджетных учреждений культуры в Становлянском районе будут оборудованы с учетом потребностей инвалидов

3 часа назад
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Прокуратура Становлянского района Липецкой области провела проверку соблюдения права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Установлено, что здания 15 бюджетных учреждений культуры не были обустроены в соответствии с потребностями граждан с ограниченными физическими возможностями.

В частности, входы в здания вопреки требованиям действующего законодательства не были оборудованы наружными вызывными устройствами или иными средствами связи с персоналом.

С целью устранения нарушений прокурор предъявил в суд иски к администрациям муниципальных учреждений культуры.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

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